نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدارس تواصل اختبارات شهر أكتوبر لليوم الثاني على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل المدارس الثلاثة "الابتدائية والإعدادية والثانوية"، اختبارات امتحانات شهر "أكتوبر" بالفصل الدراسي الحالي، لجميع صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاثة، اليوم الأثنين، لليوم الثاني على التوالي.

وتأخد المدارس اسئلة اختبارات امتحان شههر أكتوبر، من الادارة التعليمية التابعه لها، وذلك لان الاختبارات الشهرية يتم وضعها على مستوى كل إدارة تعليمية وفقًا لتعليمات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتلتزم بها المدارس.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات الطلاب في المرحلة الابتدائية، حيث يتكون مجموع الدرجات من 60 درجة لامتحان نهاية الفصل الدراسي.

يتم توزيع باقي الدرجات على المهام الأدائية التي تمنح 10 درجات، وكراسة الواجب والنشاط بواقع 5 درجات لكل منهما.

كما يتم تخصيص 5 درجات للتقييم الأسبوعي و5 درجات أخرى للمواظبة والسلوك. بالإضافة إلى ذلك، يحصل الطالب على 10 درجات لتقييم الشهر، لتصبح الدرجة النهائية 100 درجة.

أما بالنسبة لتوزيع درجات تقييم الشهر، يتم تخصيص 5 درجات لاختبار أكتوبر الجاري، و5 درجات أخرى لاختبار نوفمبر المقبل.

ويؤدي الطلاب في كل فصل دراسي ثلاثة اختبارات، اثنان منها شهريان، إلى جانب امتحان نهاية الفصل الدراسي.

