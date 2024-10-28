نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يصدر قراراُ بتعيين صابر عبدالحميد وكيلا لمديرية التربية بالمنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراُ بتعيين صابر عبدالحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا لمدة عام، أو حين شغلها بالطرق القانونية المقررة، أيهما أقرب.

وشدد القرار، أن يستمر باقي الوكلاء التي لم تشملهم المادة السابقة فى تسيير الأعمال المكلفين بها لحين صدور القرار الوزاري الخاص بتكليف وكيلي المديريات، كما تعتمد كافة الأعمال القانونية الصادرة بالمادة السابقة عمن قاموا بسيير أعمال وظيفتي مديري ووكيلي مديرية تعليمية بكافة المحافظات خلال الفترة من تاريخ انتهاء قرار تكليفهم بأعمال وظائفهم حتي تاريخ صدور هذا القرار.

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية وااتعليم والتعليم الفني، القرار الوزارى رقم ۲۰۱ لسنة ۲۰۲٤، المتضمن في مادته الثانية، تكليف أشرف سلومة، بتسيير مهام وظيفة الادارة العامة للتفتيش والرقابة بديوان عام الوزارة، لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة، أيهما أقرب.

ونصت المادة الثالثة من القرار ؛ تعتمد كافة الأعمال القانونية الصادرة بالمادة السابقة عمن قاموا بتسيير أعمال وظيفتي مديري ووكيلي مديرية تعليمية بكافة المحافظات خلال الفترة من تاريخ انتهاء مدة شغل الوظائف المتضمنة بالقرار الوزاري رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۲۳؛ حتى تاريخه.

