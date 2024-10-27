عبدالمجيد تبون: إقامة الدولة الفلسطينية هو الحل الجذري للقضية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده تسعى لوقف الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، موجها التحية إلى الشعب الفلسطيني على صموده أمام الاحتلال الاسرائيلي وعدم قبوله التهجير من أرضه.

وقال عبد المجيد تبون، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ان موقفنا لن ولم يتغير بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الحل الجذري يتمثل في إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وتابع الرئيس الجزائري، أننا نأسف على ما يحدث في السودان، فنحن ومصر لم نتدخل بين الأشقاء إلا للصلح.