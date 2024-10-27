رئيس السيسي يهنئ نظيره الجزائر عبد المجيد بتون بفوزي بفتره رئاسيه جديده

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الجزائري على فوزة بولاية رئاسية جديدة، مضيفًا أن اللجنة المشتركة التاسعة بين مصر والجزائر ستعقد في القاهرة قريبًا لبحث زيادة التعاون المشترك.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الجزائري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في قصر الاتحادية، في زيارة رسمية لمصر، على التوافق التام مع الجزائر بشأن أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة بعيدًا عن التدخل في شؤون دولها.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: بحثت مع الرئيس الجزائري سبل تطوير العلاقات والتعاون المشترك.

وقف إطلاق النار على قطاع غزة

شدد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري، على أنه فيما يخص غزة هو موضوع فيه إجماع عربي عليه، أهمية إيقاف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين، فهو أمر كلنا حريصون عليه منذ أول اقتتال في 7 أكتوبر السنة الماضية.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر قامت بجهود مكثفة اليومين الماضين لإطلاق مبادرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونجدد رفضنا لتهجير الفلسطينيين قصرا خارج قطاع غزة.



وتابع: "نحن في مصر نبذل جهد كبير في هذا الإطار، من أجل حتى حجم المعاناة الذي يتعرض له أشقائنا في القطاع ضخم جدا، فالقطاع تحت الحصار منذ 4 شهور".