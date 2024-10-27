الرئيس السيسي: نحن ضد أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون: نحن ضد أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزه.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه فيما يخص الأزمة اللبنانية، فالتوافق موجود مع فخامة الرئيس وأشقائنا في الجزائر على أهمية عدم امتداد أو الصراع يمتد خارج المنطقة، ومحاولة حصار الأزمة في لبنان و ايقاف اطلاق النار والوصول إلى حالة من الاستقرار للأوضاع المضطربة جدا في منطقتنا".

وتابع: "وحتى لا تخرج الأمور عن تعرض الإقليم لحرب أوسع وتنزلق الأمور لمخاطر أكبر مما نشاهدها".