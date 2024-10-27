السيسي يكشف تفاصيل مبادرة لإيقاف إطلاق النار بغزة لمدة يومين وتبادل الرهائن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون خلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية، مؤكدًا أن مصر قامت بجهود مكثفة خلال اليومين الماضيين لإطلاق مبادرة لوقف إطلاق النار.

وقال الرئيس السيسى، إن مصر خلال الأيام القليلة الماضية قامت بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة يومين، وأن يتم تبادل 4 رهائن مع بعض الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية.

وأضاف الرئيس، أنه خلال الـ 10 أيام سيتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع، وصولا إلى إيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات.

وتابع “ السيسي”:" نؤكد أن أشقائنا في القطاع يتعرضون لحصار صعب جدًا يصل إلى حد المجاعة، ومهم جدًا أن تدخل المساعدات في أسرع وقت ممكن".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجريت اليوم مع الرئيس تبون مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتذليل أية عقبات في هذا الخصوص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في البلدين ويعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.