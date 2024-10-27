عبد المجيد بتون:تجربة في المدن الجديدة والبنية التحتية في “الجمهورية الجديدة” تتحدث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده تستورد من مصر بمليار دولار سنويًا، ونطمع في الأكثر"، وأضاف الرئيس الجزائري، خلال مؤتمر صحفي له مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، تنقله إكسترا نيوز، أن الشركات المصرية معروفة بقدرتها على الإنجاز ومرحبا بها في الجزائر.

الاستثمارات بين مصر والجزائر في مجال الطاقة

قال الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون في مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا ندعم الاستثمارات بين مصر والجزائر في مجال الطاقة.

وأضاف الرئيس الجزائري، أن العلاقات مع مصر أخوية وقامت على أسس قوية منذ أكثر من 70 عامًا، وتابع عبدالمجيد تبون :"الجزائر مفتوحة أمام الشركات المصرية وأعطيت الإشارة الخضراء لوزير الإسكان، بالتعاون مع الأشقاء المصريين في كل ما يتعلق بالإسكان والمدن الجديدة

وأضاف:" تجربة في المدن الجديدة والبنية التحتية في “الجمهورية الجديدة” تتحدث عن نفسها بمصر".

وقف إطلاق النار في غزة

وعن الأزمة في فلسطين، قال الرئيس الجزائري، إن الحل هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال "تبون"، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إن شاء الله الفرج قريب"، مشيراً إلى أن الجزائر ومصر تعملان معاً لدعم مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار، بما يسمح بدخول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف أن الحل النهائي للوضع الفلسطيني يجب أن يشمل استعادة الفلسطينيين لحقوقهم وأرضهم، مؤكدًا أن هذا الحل قد يتطلب إشرافاً من دول شقيقة وصديقة مثل مصر، من أجل ضمان استقرار الوضع وتحقيق السلام.

اكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر في الاستثمار بمجالات الطاقة، مضيفا أن الجزائر ترحب بشراكة الشركات المصرية في المجالات كافة.