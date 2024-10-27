وزارة العمل : ندوة توعوية بعنوان ” الهجرة غير الشرعية ومكافحة أسوأ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027، نظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط ، ندوة توعوية ، حول " الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر " ، بالتنسيق مع نادى راس البر الرياضى ، بحضور عدد 120 من العمال والمواطنين ، و"التعريف بخدمات مديرية العمل لأبناء المحافظة" ، تناولت الندوة عرض عدة موضوعات منها : أسباب الهجرة غير الشرعية وصورها وخطرها على الشباب والأسر والمجتمع ، وكذلك أشكال الإتجار بالبشر التى حددتها المعايير الدولية والقوانين المصرية ، وتوضيح أهمية الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة (2018-2025) ، والتي تهدف إلى رعاية وحماية الأطفال من أشكال الاستغلال في سوق العمل تطبيقاً لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وقانون الطفل 12 لسنة 1996 ، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ، والقرار الوزاري 215 لسنة 2021 ، والمعايير الدولية في هذا الشأن ، والتأكيد على دور المديرية فى توفير فرص العمل اللائقة للشباب الراغبين فى العمل داخل منشىت القطاع الخاص ، وكذلك فرص التدريب المهنى المجانية لتأهيل الشباب من الخريجين على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى ، من خلال مراكز التدريب المهنى الثابت والوحدة المتنقلة التابعة للمديرية ، ومدى استعدادها لتلقى طلبات الشباب الراغب فى التدريب على مدار العام ، يأتى ذلك كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ..

وأوضح فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضاف مدير المديرية ، أنه جرى خلال الفعاليات التطرق إلى دور السلامة والصحة المهنية فى تأمين بيئة العمل بالمنشات، وحماية العمال من المخاطر التى قد تحدث بالمنشآت ، وخدمة استخراج شهادات القيد ورخصة مزاولة الحرفة وشهادة قياس مستوي المهارة ، كما حاضر بالندوة د.هالة الحديدى مكتب عمل دمياط الجديدة ، وفى ختام فعاليات الندوات قدم الحضور الشكر والتقدير لوزارة العمل لما تقدمه من جهود بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفى الإنتاج ، وتوفير مناخ آمن .