أخبار مصرية

وزارة العمل: بدء إجراءات الإختبارات لشباب تقدموا على 950 فرصة عمل بالقاهرة

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - أعلنت وزارة العمل ،عن بدء إجراء المُقابلات الشخصية والإختبارات، للشباب الذين تقدموا للحصول على 950 فرصة عمل في محافظة القاهرة،وذلك بالتنسيق،والتعاون مع 22 شركة تابعة القطاع الخاص، والتي جرى الإعلان عنها منذ أيام..وبحسب بيان اليوم الأحد فإن هذه الإختبارات المُنعقدة بمقر مديرية العمل بالقاهرة، وتوفير فرص العمل لهؤلاء ،تأتي في إطار مُشاركة الوزارة، ومديرياتها بالمحافظات في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"..وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، أن تلك الفرص تأتي أيضًا في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية" خاصة مجالات "التدريب من أجل التشغيل"..

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا