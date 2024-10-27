انت الأن تتابع خبر أملوا الجراكن كلها.. انقطاع المياه بهذه المناطق لمدة 10 أيام وبيان هام من الشركة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من حين إلى آخر، تطلق شركات المياه في المحافظات والقاهرة، تنويهات عدة قبل انقطاع التيار المائي، لتحذر المواطنين من الانقطاع الناتج غالبا عن أعمال صيانة أو استبدالات، أو تجديدات، أو إنشاء خطوط جديد في إطار تحديث المنظومة، ولفتت الشركة إلى أنه يُمكنهم الاستعداد بشكل جيد قبل قطع المياه عن بعض المناطق بحي غرب من 27 أكتوبر حتى يوم الأربعاء 6 نوفمبر المقبل.

مواعيد قطاع المياه والأماكن

وكشفت الشركة عن قطع المياه عن بعض المناطق من الساعة الـ9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا من نفس اليوم، ليوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب،

المناطق المتضررة من قطع المياه.

قطع المياه عن منطقة الجوازات يومي الأحد والإثنين 27 و 28 أكتوبر.

قطع المياه عن منطقة ترعة نجع حمادي يوم الثلاثاء 29 أكتوبر.

قطع المياه منطقة شارع الجبانة من الناحية الغربية ومدينة العرائس يوم الأربعاء 30 أكتوبر.

قطع المياه منطقة الحويتى أيام الخميس 31 أكتوبر، والأحد والإثنين والثلاثاء 3 و 4 و 5 نوفمبر.

قطع المياه شارع الجرجاوية الغربي يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و 6 نوفمبر، وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى 11 صباحا.

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