انت الأن تتابع خبر مبروك عليكم.. بقرار رسمي صرف معاش استثنائي لهذه الفئات| شوف لو كنت منهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تفاصيل المعاش الاستثنائي لبعض الفئات، وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك لتقديم الدعم الإضافي للمستحقين.

معاش استثنائي لهذه الفئات

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفئات التي تستحق المعاش الاستثنائي، مثل العاملين السابقين في المؤسسات الحكومية أو بعض المرضى بعد الفحص الطبي، وذلك ضمن الفئات الأكثر احتياجا.

وتشمل الفئات التي أعلنت عنها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من بينهم العاملين السابقين في القطاع العام، سواء الحكومة أو شركات القطاع العام، وكذلك المستحقون عن العاملين السابقين الذين لم يحصلوا على معاشات لأسباب معينة.

معاش استثنائي للحالات المرضية

كما تشمل الفئات المستحقة للمعاش الاستثنائي، الأفراد الذين قدموا خدمات كبيرة للبلاد وكذلك أسرهم، وأسر الضحايا الذين توفوا في حوادث عامة، مثل الكوارث الطبيعية، وكذلك الحالات المرضية التي تشمل الأمراض المزمنة.

خطوات الحصول على معاش الاستثنائي

وتستطيع الفئات المستحقة تقديم طلب للحصول على المعاش الاستثنائي من خلال عدة خطوات تشمل:

ملء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة أو من مكتب التأمينات الاجتماعية في مكان الإقامة، ويُخصص هذا النموذج للعاملين السابقين في الجهاز الإداري أو القطاع العام.

اعتماد النموذج وتقديمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية بهدف تحسين المعاش.

إجراء الفحص الطبي في حالة التقديم بسبب حالة مرضية، وذلك بعد فحصه في هيئة التأمين الصحي للفحص بواسطة لجنة طبية متخصصة.

إجراء البحث الاجتماعي، لتحديد مصادر دخل المتقدم الأخرى للتحقق من مدى استحقاقه.

بحث اجتماعي وفحص طبي