انت الأن تتابع خبر "سبب بطاقة الرقم القومي".. تحذير شديد اللهجة لهذه الفئات.. توجهوا فورًا الي السجل المدني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البطاقة الشخصية هي واحدة من أهم الوثائق التي يجب على المواطن المصري الحفاظ عليها، حيث تعتبر هي إثبات الشخصية وهي الورقة الأهم التي لا يمكن إجراء أي تعاملات رسمية بدونها، ولهذا هناك بعض العقوبات والغرامات التي تصدرها وزارة الداخلية ضد المخالفين لإجراءات إصدار وتجديد البطاقة الشخصية.

غرامات بطاقة الرقم القومي 2024

وبحسب قانون الأحوال المدنية، يتعرض من يحتفظ ببطاقة شخصية منتهية أو سابقة لغرامة مالية تصل إلى 100 جنيه. ينص القانون أيضًا على أن استخدام البطاقة المنتهية في التعاملات الرسمية يعرض المواطن للعقوبة، ولهذا يتوجب على الجميع تجديد البطاقة في أسرع وقت بعد انتهاءها مباشرة.

وأشارت التقارير بأن القانون على فرض غرامة قدرها 100 جنيه في حالة تأخر المواطن عن استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة عند بلوغه سن 15 عامًا و6 أشهر. يتم تحصيل هذه الغرامة عند إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة، وتصل غرامة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي إلى نحو 50 جنيه، سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالحالة الاجتماعية أو المؤهل.

موعد استخراج البطاقة الشخصية.