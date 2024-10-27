نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، موضحة أن طقس اليوم الأحد مائل للبرودة خلال الليل وفي الصباح الباكر، في حين يسود طقس مائل للحرارة خلال النهار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذيرات الأرصاد الجوية:

أوضحت الهيئة، في بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

كما أشارت إلى نشاط رياح معتدلة على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

رياح نشطة حتى نهاية أكتوبر

وأضافت الهيئة في بيان سابق أن الرياح ستنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية، سيناء، جنوب البلاد، والبحر الأحمر على فترات متقطعة، وذلك حتى يوم الخميس 31 أكتوبر 2024.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الاثنين

القاهرة الكبرى والوجه البحري : العظمى 29 درجة، الصغرى 18 درجة.

: العظمى 29 درجة، الصغرى 18 درجة. السواحل الشمالية : العظمى 27 درجة، الصغرى 20 درجة.

: العظمى 27 درجة، الصغرى 20 درجة. جنوب سيناء : العظمى 32 درجة، الصغرى 22 درجة.

: العظمى 32 درجة، الصغرى 22 درجة. شمال الصعيد : العظمى 30 درجة، الصغرى 16 درجة.

: العظمى 30 درجة، الصغرى 16 درجة. جنوب الصعيد: العظمى 33 درجة، الصغرى 18 درجة.

تُذكِّر الهيئة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، وكذلك بارتداء الملابس المناسبة مع تغير درجات الحرارة بين النهار والليل.