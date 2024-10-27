نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية فصل الشتاء 2024 في مصر والتغيرات المرتبطة به في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب انتهاء فصل الخريف، يبحث الكثيرون عن موعد بداية فصل الشتاء 2024 في مصر، وخاصةً محبي الأجواء الباردة وسكان المناطق الساحلية مثل الإسكندرية، التي تشهد تأثيرًا كبيرًا من التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة.

يعتبر فصل الشتاء في مصر فرصة لمحبي الأمطار والطقس الشتوي، حيث تتنوع الأجواء بين الانخفاض الكبير في درجات الحرارة وسقوط الأمطار على فترات متقطعة، خاصة في المدن الساحلية.

موعد بداية فصل الشتاء 2024 في مصر

وفقًا للحسابات الفلكية، من المقرر أن يبدأ فصل الشتاء في مصر في يوم 21 ديسمبر 2024، ويستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و35 دقيقة.

ينتهي الشتاء في 20 مارس 2025، حيث تبدأ بعد ذلك الأجواء الربيعية.

انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف

انتهى فصل الصيف في 21 سبتمبر 2024، حيث بدأت أجواء فصل الخريف في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وتستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة.

خلال فصل الخريف، شهدت مصر ظاهرة الاعتدال الخريفي، حيث تساوت عدد ساعات النهار والليل نتيجة تعامد أشعة الشمس على خط الاستواء.

تأثير الشتاء على المدن الساحلية

تُعد المحافظات الساحلية مثل الإسكندرية الأكثر تأثرًا بفصل الشتاء، حيث تتعرض لسقوط الأمطار الغزيرة في بعض الأحيان، خاصة خلال نوة المكنسة التي تعد أول نوة قوية في فصل الشتاء.

يبحث سكان هذه المناطق دائمًا عن التوقعات المتعلقة بالطقس لتجنب التأثيرات القوية للنوات.

مواعيد العمل الجديدة للمحلات والمولات التجارية

بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، حددت وزارة التنمية المحلية مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية بداية من 27 سبتمبر 2024.

سيتم غلق المحلات في تمام الساعة 10 مساءً، مع تمديد فترة العمل لمدة ساعة إضافية في العطلات والمناسبات لتغلق في الساعة 11 مساءً.

مواعيد عمل المطاعم والكافيهات

أما بالنسبة إلى المطاعم والكافيهات، ستبدأ ساعات العمل من الساعة 5 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل، مع تمديد العمل لمدة ساعة إضافية في أيام العطلات والمناسبات حتى الساعة 1 صباحًا.

تستمر خدمات التوصيل على مدار 24 ساعة يوميًا.

مواعيد عمل الورش والحرف

مواعيد عمل الورش والحرف تختلف، حيث تبدأ العمل من الساعة 8 صباحًا وحتى 6 مساءً، باستثناء الورش التي تقع على الطرق الرئيسية.

بعض الأنشطة مثل محطات الوقود ومحلات الخضروات والفاكهة والصيدليات مستثناة من قوانين الغلق نظرًا للحاجة المستمرة إليها على مدار اليوم.