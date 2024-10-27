نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإسكان تفتح باب الحجز لـ6575 وحدة سكنية: 5% منها مخصصة لذوي الهمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب الحجز لـ6575 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري ضمن مشروعات "سكن مصر"، "دار مصر"، و"جنة" بالإضافة إلى الإسكان المتميز.

يشمل الطرح نسبة 5% (نحو 330 وحدة) مخصصة للمواطنين من ذوي الهمم.

المدن التي يتضمنها الطرح

تتوزع الوحدات على 15 مدينة جديدة تشمل:

القاهرة الجديدة

العلمين الجديدة

المنصورة الجديدة

6 أكتوبر

أكتوبر الجديدة

حدائق أكتوبر

بدر

العبور

الشروق

العاشر من رمضان

السادات

المنيا الجديدة

غرب قنا الجديدة

ناصر "غرب أسيوط"

دمياط الجديدة

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

للتقديم وحجز الوحدات السكنية، يجب اتباع الخطوات التالية:

التسجيل الإلكتروني:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني المخصص "مسكن" للتسجيل عبر الرابط التالي: www.reserve.newcities.gov.eg.

إدخال البيانات الشخصية:

ملء استمارة التسجيل بالمعلومات الشخصية المطلوبة بدقة.

تحميل المستندات:

إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي وأي مستندات أخرى مطلوبة.

اختيار الوحدة:

تحديد الوحدة السكنية المرغوبة والدور المفضل.

تأكيد التقديم:

الحصول على كود حجز خاص يضمن صحة العملية وإتمامها.

سداد مبلغ جدية الحجز:

دفع المبلغ المطلوب عبر التحويل البنكي أو الوسائل الإلكترونية المتاحة.

مساحات وأسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن كراسات الشروط متاحة مجانًا عبر الموقع الإلكتروني.

تتراوح مساحات الوحدات بين 100 و150 مترًا، لتناسب جميع فئات الأسر. تبدأ أسعار الوحدات من 8 آلاف جنيه للمتر، وتصل إلى 15 ألف جنيه للمتر، اعتمادًا على الموقع ونوع الوحدة.

كما أشار إلى أن الوحدات تتوفر بأنظمة دفع مختلفة، بعضها بنظام الكاش وبعضها بالتقسيط، وتبلغ قيمة المقدم المطلوب بين 100 إلى 150 ألف جنيه، حسب نوع الإسكان المختار.

بعد دفع المقدم إلكترونيًا عبر البريد أو البنك، يتم الحصول على إيصال يُرفق مع الاستمارة ويُرفع على الموقع الإلكتروني لإتمام الحجز.

تخصيص الوحدات لذوي الهمم

يشمل الطرح نسبة 5% مخصصة لذوي الهمم، وهي خطوة تهدف إلى ضمان شمولية الطرح وتوفير فرص متساوية لجميع فئات المجتمع.