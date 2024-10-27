نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024: تفاصيل الطرح وأماكن الوحدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب الحجز لأكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري بداية من اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، وحتى 26 ديسمبر المقبل.

يتضمن الطرح أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة، ويشمل مشروعات "سكن مصر" و"دار مصر" و"جنة"، بأسعار تناسب مختلف الفئات.

المدن التي تشملها الوحدات السكنية

يتضمن الطرح وحدات سكنية في المدن التالية:

القاهرة الجديدة

العلمين الجديدة

المنصورة الجديدة

6 أكتوبر

أكتوبر الجديدة

حدائق أكتوبر

بدر

العبور

الشروق

العاشر من رمضان

السادات

المنيا الجديدة

غرب قنا الجديدة

ناصر "غرب أسيوط"

دمياط الجديدة

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

للحجز والتقديم على الوحدات السكنية، اتبع الخطوات التالية:

التسجيل الإلكتروني:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني المخصص لحجز الوحدات السكنية "مسكن" عبر الرابط: www.reserve.newcities.gov.eg.

إدخال البيانات الشخصية:

قم بملء استمارة التسجيل بمعلوماتك الشخصية الدقيقة، مثل الاسم، الرقم القومي، والمعلومات الأخرى المطلوبة.

تحميل المستندات:

قم بإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي وأي مستندات مطلوبة أخرى.

اختيار الوحدة:

حدد الوحدة السكنية المناسبة لك والدور الذي تفضله.

تأكيد التقديم:

بعد إتمام التسجيل واختيار الوحدة، ستحصل على كود حجز خاص يضمن صحة الحجز.

سداد مبلغ جدية الحجز:

قم بدفع مبلغ جدية الحجز المطلوب من خلال التحويل البنكي أو وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة.

أماكن شقق سكن مصر 2024

جاء توزيع الوحدات السكنية في المدن الجديدة على النحو التالي:

القاهرة الجديدة: 700 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 106 و133 مترًا.

مدينة الشروق: 35 شقة بمساحات بين 130 و160 مترًا.

أكتوبر الجديدة: 300 وحدة سكنية بمساحات من 106 إلى 115 مترًا.

غرب قنا: 246 وحدة سكنية بمساحات بين 118 و160 مترًا.

المنيا الجديدة: 34 وحدة سكنية بمساحات من 106 إلى 115 مترًا.

حدائق أكتوبر: 435 وحدة سكنية بمساحات بين 106 و118 مترًا.

مدينة ناصر غرب أسيوط: 310 وحدة سكنية بمساحات من 106 إلى 130 مترًا.

دمياط الجديدة: 160 وحدة سكنية بمساحات بين 106 و130 مترًا.

العلمين الجديدة: 600 وحدة سكنية بمساحات من 110 إلى 133 مترًا.

أسعار شقق سكن مصر 2024

تبدأ مقدمات الحجز بحد أقصى 150 ألف جنيه، فيما يتراوح سعر المتر ما بين 8 آلاف جنيه و15 ألف جنيه حسب المنطقة والموقع.