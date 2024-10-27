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خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024: تفاصيل الطرح وأماكن الوحدات

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب الحجز لأكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري بداية من اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، وحتى 26 ديسمبر المقبل.

يتضمن الطرح أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة، ويشمل مشروعات "سكن مصر" و"دار مصر" و"جنة"، بأسعار تناسب مختلف الفئات.

المدن التي تشملها الوحدات السكنية

يتضمن الطرح وحدات سكنية في المدن التالية:

  • القاهرة الجديدة
  • العلمين الجديدة
  • المنصورة الجديدة
  • 6 أكتوبر
  • أكتوبر الجديدة
  • حدائق أكتوبر
  • بدر
  • العبور
  • الشروق
  • العاشر من رمضان
  • السادات
  • المنيا الجديدة
  • غرب قنا الجديدة
  • ناصر "غرب أسيوط"
  • دمياط الجديدة

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

للحجز والتقديم على الوحدات السكنية، اتبع الخطوات التالية:

التسجيل الإلكتروني:

  • قم بزيارة الموقع الإلكتروني المخصص لحجز الوحدات السكنية "مسكن" عبر الرابط: www.reserve.newcities.gov.eg.

إدخال البيانات الشخصية:

  • قم بملء استمارة التسجيل بمعلوماتك الشخصية الدقيقة، مثل الاسم، الرقم القومي، والمعلومات الأخرى المطلوبة.

تحميل المستندات:

  • قم بإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي وأي مستندات مطلوبة أخرى.

اختيار الوحدة:

  • حدد الوحدة السكنية المناسبة لك والدور الذي تفضله.

تأكيد التقديم:

  • بعد إتمام التسجيل واختيار الوحدة، ستحصل على كود حجز خاص يضمن صحة الحجز.

سداد مبلغ جدية الحجز:

  • قم بدفع مبلغ جدية الحجز المطلوب من خلال التحويل البنكي أو وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة.

أماكن شقق سكن مصر 2024

جاء توزيع الوحدات السكنية في المدن الجديدة على النحو التالي:

  • القاهرة الجديدة: 700 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 106 و133 مترًا.
  • مدينة الشروق: 35 شقة بمساحات بين 130 و160 مترًا.
  • أكتوبر الجديدة: 300 وحدة سكنية بمساحات من 106 إلى 115 مترًا.
  • غرب قنا: 246 وحدة سكنية بمساحات بين 118 و160 مترًا.
  • المنيا الجديدة: 34 وحدة سكنية بمساحات من 106 إلى 115 مترًا.
  • حدائق أكتوبر: 435 وحدة سكنية بمساحات بين 106 و118 مترًا.
  • مدينة ناصر غرب أسيوط: 310 وحدة سكنية بمساحات من 106 إلى 130 مترًا.
  • دمياط الجديدة: 160 وحدة سكنية بمساحات بين 106 و130 مترًا.
  • العلمين الجديدة: 600 وحدة سكنية بمساحات من 110 إلى 133 مترًا.

أسعار شقق سكن مصر 2024

تبدأ مقدمات الحجز بحد أقصى 150 ألف جنيه، فيما يتراوح سعر المتر ما بين 8 آلاف جنيه و15 ألف جنيه حسب المنطقة والموقع.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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