نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024: تفاصيل الطرح وأماكن الوحدات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب الحجز لأكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري بداية من اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، وحتى 26 ديسمبر المقبل.
يتضمن الطرح أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة، ويشمل مشروعات "سكن مصر" و"دار مصر" و"جنة"، بأسعار تناسب مختلف الفئات.
المدن التي تشملها الوحدات السكنية
يتضمن الطرح وحدات سكنية في المدن التالية:
- القاهرة الجديدة
- العلمين الجديدة
- المنصورة الجديدة
- 6 أكتوبر
- أكتوبر الجديدة
- حدائق أكتوبر
- بدر
- العبور
- الشروق
- العاشر من رمضان
- السادات
- المنيا الجديدة
- غرب قنا الجديدة
- ناصر "غرب أسيوط"
- دمياط الجديدة
خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024
للحجز والتقديم على الوحدات السكنية، اتبع الخطوات التالية:
التسجيل الإلكتروني:
- قم بزيارة الموقع الإلكتروني المخصص لحجز الوحدات السكنية "مسكن" عبر الرابط: www.reserve.newcities.gov.eg.
إدخال البيانات الشخصية:
- قم بملء استمارة التسجيل بمعلوماتك الشخصية الدقيقة، مثل الاسم، الرقم القومي، والمعلومات الأخرى المطلوبة.
تحميل المستندات:
- قم بإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي وأي مستندات مطلوبة أخرى.
اختيار الوحدة:
- حدد الوحدة السكنية المناسبة لك والدور الذي تفضله.
تأكيد التقديم:
- بعد إتمام التسجيل واختيار الوحدة، ستحصل على كود حجز خاص يضمن صحة الحجز.
سداد مبلغ جدية الحجز:
- قم بدفع مبلغ جدية الحجز المطلوب من خلال التحويل البنكي أو وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة.
أماكن شقق سكن مصر 2024
جاء توزيع الوحدات السكنية في المدن الجديدة على النحو التالي:
- القاهرة الجديدة: 700 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 106 و133 مترًا.
- مدينة الشروق: 35 شقة بمساحات بين 130 و160 مترًا.
- أكتوبر الجديدة: 300 وحدة سكنية بمساحات من 106 إلى 115 مترًا.
- غرب قنا: 246 وحدة سكنية بمساحات بين 118 و160 مترًا.
- المنيا الجديدة: 34 وحدة سكنية بمساحات من 106 إلى 115 مترًا.
- حدائق أكتوبر: 435 وحدة سكنية بمساحات بين 106 و118 مترًا.
- مدينة ناصر غرب أسيوط: 310 وحدة سكنية بمساحات من 106 إلى 130 مترًا.
- دمياط الجديدة: 160 وحدة سكنية بمساحات بين 106 و130 مترًا.
- العلمين الجديدة: 600 وحدة سكنية بمساحات من 110 إلى 133 مترًا.
أسعار شقق سكن مصر 2024
تبدأ مقدمات الحجز بحد أقصى 150 ألف جنيه، فيما يتراوح سعر المتر ما بين 8 آلاف جنيه و15 ألف جنيه حسب المنطقة والموقع.