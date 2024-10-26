نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي: نصر أكتوبر مناسبة ستظل خالدة في وجداننا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية "حكايات الأبطال"، قائلا: "خليني في البداية أرحب بيكم جميعا، من كل المحافظات، وكل حتة في مصر، خليني أقول إن مناسبة 51 سنة على نصر أكتوبر، مناسبة هتفضل دايما خالدة في وجداننا".

أضاف خلال كلمته باحتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية «حكايات الأبطال» بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم: "أشكر كل من ساهم بهذه الاحتفالية، سواء كانت منظمات المجتمع المدني أو اتحاد القبائل، أو كل الناس اللي شاركت في كل المحافظات، وبشكركم سواء الشباب والشابات وكل اللي حضر معانا النهاردة في الاستاد.. بشكركم، وأوجه التحية لكل شعب مصر بمناسبة الاحتفالية دي".