عاجل - الرئيس السيسي: حرب أكتوبر حكاية ملهمة وإرادة شعب رفض الهزيمة

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أحمد جودة - القاهرة - رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحاضرين احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

ووجّه "السيسي" الشكر خلال كلمته، اليوم السبت، إلى الشعب المصري وصموده، مشيرا إلى أنّ حرب أكتوبر حكاية ملهمة وإرادة شعب كامل رفض الهزيمة.

ويشهد استاد العاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية ضخمة بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك في الاحتفالية عدد من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي، إلى جانب تمثيل شعبي واسع من مختلف الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية.

وتقام الاحتفالية في استاد مصر داخل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة ذكرى أكتوبر ليعلن الرئيس عدة قرارات.