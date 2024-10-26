عاجل - الرئيس السيسي يشكر المساهمين في احتفالية اتحاد القبائل العربية

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لكل من ساهم في احتفالية اتحاد القبائل العربية، سواءً من المجتمع المدني أو اتحاد القبائل العربية أو المشاركين من جميع المحافظات.

جاء ذلك خلال حضوره احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية "حكايات الأبطال"، بالذكرى الـ51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والمُقامة في استاد مصر بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، ونقلتها قناة إكسترا نيوز.