نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شخص يتسبب في تعطل أحد القطارات بخط 23 يوليو - شبين القناطر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة النقل بيانًا اعلاميًا اليوم بشأن الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر قيام أحد الاشخاص بالقفز على جرار احد قطارات السكك الحديدية أثناء مغادرة القطار لإحدى محطات السكك الحديدية ( وهى محطة منشية الجبل الاصفر احدى محطات خط 23 يوليو / شبين القناطر ) وعدم استجابته لتوجيه قائد القطار بالنزول من الجرار لاستكمال رحلته مما ادى تعطيل مسير القطار

وأشار البيان إلي شجب وزارة النقل لهذا السلوك السلبي والغير مسئول من هذا الشخص الذي تسبب في تعطيل مسير القطار وتعطيل مصالح المواطنين المستقلين للقطار بالاضافة إلى تعريض حياته للخطر وان الوزارة ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الشخص وذلك لمجابهة مثل هذه السلوكيات السلبية التي التي يرتكبها البعض والتي تشكل خطرا كبيرًا على حياة المواطنين وتتسبب في تعطيل حركة مسير القطارات.

وتؤكد وزارة النقل أنها دائمًا ما تقوم بحملات توعية من خلال صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي والصفحات الرسمية للهيئات التابعة لها ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة والتي تناشد فيها السادة المواطنين بالإبتعاد عن كافة السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية موضحةً أن المرفق ملكية عامة للشعب، وأن مسئولية الحفاظ عليه مسئولية مشتركة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي تنفذ مشروعات ضخمة لإستمرار تقديم خدمات مميزة للركاب وتقديم كافة التسهيلات لهم خلال تنقلاتهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية، والسادة المواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والإبتعاد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع المرفق، والتي تسبب أضرارًا جسيمة للمواطنين ولممتلكات الهيئة