نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - كل ما يهمك عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وطريقة التسجيل في موقع مسكن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل ما يهمك عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وطريقة التسجيل في موقع مسكن، ساعات وينطلق موعد فتح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لموقع مسكن لحجز شقق الإسكان الجديدة، يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي في 15 مدينة، ويبدأ التقديم غدا الأحد 27 أكتوبر ويستمر حتى 26 ديسمبر المقبل بإجمالي 6575 وحدة سكنية.

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

1. الدخول إلى الموقع:

- قم بزيارة رابط موقع **مسكن** المخصص لحجز شقق الإسكان الجديدة.

2. اختيار كراسة الشروط:

- ابحث عن كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية المتاحة على الموقع.

3. مراجعة الشروط:

- اقرأ الشروط والتفاصيل المتعلقة بحجز الوحدات السكنية المطروحة.

4. تقديم طلب حجز جديد:

- ابدأ عملية التسجيل من خلال تقديم طلب حجز جديد.

5. إنشاء حساب:

- أدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور لإنشاء حسابك على الموقع.

6. استكمال الحجز:

- بعد إنشاء الحساب، يمكنك استكمال عملية الحجز.

معلومات عن الوحدات السكنية

المناطق المتاحة:

- القاهرة الجديدة

-العلمين الجديدة

- المنصورة الجديدة

- 6 أكتوبر

- أكتوبر الجديدة

- حدائق أكتوبر

- بدر

- العبور

- الشروق

-العاشر من رمضان

- السادات

- المنيا الجديدة

- غرب قنا الجديدة

- ناصر (غرب أسيوط)

- دمياط الجديدة

المساحات المتاحة:



- تبدأ المساحات من **100 متر مربع** وتصل حتى **150 متر مربع**.

الوحدات المطروحة:



- **700 وحدة سكن مصر** في القاهرة الجديدة.

- **223 وحدة جنة** في 6 أكتوبر.

- 22 وحدة دار مصر.

- 435 وحدة سكن مصر في حدائق أكتوبر.

- 300 وحدة سكن مصر في أكتوبر الجديدة.

- 1500 وحدة في عمارات الحي السادس بمدينة بدر.

- 456 وحدة في روضة العبور.

- 35 وحدة سكن مصر في الشروق.

- 11 وحدة دار مصر في العاشر من رمضان.

- 11 وحدة دار مصر في السادات.

- 34 وحدة سكن مصر في المنيا الجديدة.

- 246 وحدة سكن مصر في غرب قنا.

- 310 وحدات سكن مصر في ناصر (غرب أسيوط).

- 83 وحدة إسكان متميزفي دمياط الجديدة.

- 890 وحدة إسكان متميز في المنصورة الجديدة.

- 600 وحدة سكن مصر في العلمين الجديدة.

المواعيد:

- بدء التقديم: الأحد 27 أكتوبر

- نهاية التقديم 26 ديسمبر