ضبط عنصرين إجراميين فى الإسكندرية بحوزتهم مخدرات قيمتها 6.8 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم، وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عنصرين إجراميين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذان من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة القسم .. وبحوزتهما (850 طربة لمخدر الحشيش وزنت 85 كيلو جرام "مخبأة بمخزن سرى مُعد مسبقاً أسفل السيارة" – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (6,8 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.