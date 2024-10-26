الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد إجراءات التأمين على...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات التأمين على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة الحالة الأمنية للمعابر والمنافذ الحدودية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .

حيث قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على عدد من نقاط الإرتكاز الأمنية على خط الحدود الجنوبية للإطمئنان على منظومة التأمين والحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل ، وأدار حواراً مع عدد من المقاتلين إستمع خلاله إلى الأسئلة والإستفسارات التى تدور بأذهانهم فى ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات ، وأشاد بتفهم المقاتلين لمهامهم والإستعداد القتالى العالى لمقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية وقدرتهم على التعامل الأمثل مع كافة المواقف الطارئة فضلاً على دورهم فى التصدى لكافة أعمال التسلل والتهريب عبر الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى ، أعقبها تناول الفريق أحمد خليفة وجبة الغذاء مع المقاتلين بإحدى النقاط الحدودية ، وأوصاهم بالحفاظ على العزيمة والإصرار من أجل حماية حدود الوطن وصون مقدساته .

كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على منفذ قسطل البرى للإطمئنان على سير العمل بالمنفذ وإجراءات التأمين المتبعة على مدار الأربعة وعشرين ساعة ، مشيداً بما يبذله حماة الجنوب من جهود وتضحيات لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها بكفاءة وإقتدار .

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة .