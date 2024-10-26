السكة الحديد : تعديل تركيب بعض القطارات علي بعض خطوط الوجه البحرى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات السيد المهندس / محمد عامر رئيس مجلس الإدارة تعلن الهيئة عن تعديل تركيب بعض القطارات علي بعض خطوط الوجه البحرى لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

حيث تقرر اعتباراً من ليلة الجمعة 31/10 -1 /11/2024 تعديل تركيب قطاري 1010 القاهرة / أسوان ليكون بالتركيب الآتي (8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ثالثة مكيفة + عربة قوي ) وبنفس جدوله الحالى .

وإعتباراً من 1/11/ 2024 يتم تعديل تركيب قطار 1011 أسوان / القاهرة وبالتركيب الوارد علي قطار1010 وبنفس جدوله الحالي

وكذلك تعديل تركيب قطاري 593/594 القاهرة / السويس والعكس ، ليكون بالتركيب الآتي ( 8 عربات ثالثة تهوية ديناميكية) وبنفس جداولهم الحالي. وكذا تعديل تركيب قطار 963 القاهرة / الإسماعلية ليكون بالتركيب الآتي( 8 عربات ثالثة تهوية ديناميكية) وبنفس جدوله الحالى .

كما تقرر إعتباراً من يوم السبت الموافق 2 / 11 / 2024 تعديل تركيب قطار 1112 الإسماعلية / القاهرة ليكون بالتركيب الوارد به قطار 963 وبنفس جدوله الحالي.

وتؤكد الهيئة على أنها تسعي دائما للعمل علي راحة جمهور الركاب .