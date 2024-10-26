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السكة الحديد : وقوف كافة القطارات المكيفة وذاتية التهوية على خط الوجه...

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أكتوبر 2024 10:30 صباحاً - تزامناَ مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى ال 51 لانتصار أكتوبر المجيد وبعد تشريف فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بافتتاح محطة صعيد مصر ( بشتيل الجديدة ) وتنفيذاً لتوجيهات معالى الفريق مهندس / كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وقوف كافة القطارات المكيفة ( التالجو - النوم - VIP - الأسبانى المطور - الأسبانى – الفرنساوى – الثالثة المكيفة - ذاتية التهوية ) بمحطة صعيد مصر ( بشتيل ) على خط القاهرة / أسوان والعكس لصعود ونزول الركاب مع استمرار قيام وانتهاء القطارات من محطة مصر بالقاهرة .

- وإعتباراً من 1/11/2024بدء قيام قطارات النوم المتجهه الى اسوان من محطة صعيد مصر وإنتهاء قطارات النوم القادمة من اسوان بمحطة صعيد مصر

وتؤكد الهيئة على أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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