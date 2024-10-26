نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمهيدًا لإعادة فتحها للزيارة.. أمين عام الآثار يتفقد مقبرة الملكة نفرتاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مقبرة الملكة نفرتاري بالبر الغربي بالأقصر للوقوف على آخر مستجدات الأعمال وما آلت إليه نسب الرطوبة بها.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار لفتح مناطق جذب جديدة لتنشيط حركة السياحة الثقافية، ودراسة المجلس الأعلى للآثار إمكانية إعادة فتح المقبرة للزيارة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مقبرة الملكة نفرتاري في حالة جيدة من الحفظ، لافتا أنه كلف لجنة متخصصة لقياس نسب الرطوبة بالمقبرة، ودراسة إمكانية إعادة فتحها وفقا لقواعد محددة لعدم تأثرها بزيادة أعداد الزائرين.

يذكر أن مقبرة الملكة نفرتاري تم اكتشافها عام 1904م، بواسطة بعثة إيطالية برئاسة العالم سيكياباريللي.

وفي عام 1986 بدأ معهد بول جيتي بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار في ترميمها وتم افتتاحها للزيارة بنظام الفتح الخاص، وقد تم إغلاقها أمام الزيارة في شهر مارس الماضي للترميم.