وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات الإقليمية وتكثيف جهود احتواء التصعيد بالشرق الوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 أكتوبر 2024 09:33 صباحاً - جرى اتصال هاتفى مساء الجمعة 25 أكتوبر بين الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وأنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في إطار التشاور الدورى بشأن التطورات الإقليمية وتكثيف الجهود لاحتواء التصعيد الخطير بالشرق الوسط، فضلاً عن تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تناول الجهود المبذولة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار وتحقيق التهدئة فى قطاع غزة، وذلك فى إطار صفقة لإطلاق سراح الرهائن والاسرى، حيث أحاط وزير الخارجية الأمريكى الوزير عبد العاطى بنتائج جولته بالمنطقة على مدار الأيام الماضية.

وشدد الوزير عبد العاطى على ضرورة توقف إسرائيل عن التصعيد وانتهاك القانون الانسانى الدولى، محذراً من التداعيات الخطيرة لاندلاع حرب إقليمية على الأمن والاستقرار الاقليمى والدولى. كما أكد على أهمية تكثيف الجهود لإمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية بدون شروط وتوقف إسرائيل عن عرقلة المساعدات الإغاثية، مستنكراً المساعى الإسرائيلية لتقويض وكالة الأنروا.

كما تناول الاتصال بشكل مفصل الجهود المبذولة لسرعة التوصل لوقف اطلاق النار فى لبنان، ومسألة الشغور الرئاسى وانتخاب رئيس يحظى بتوافق الشعب اللبنانى. وفى هذا الإطار، استعرض السيد وزير الخارجية الجهود المصرية لوقف التصعيد الإسرائيلى في لبنان، وندد باستمرار التجاوزات الإسرائيلية وانتهاكها للسيادة اللبنانية والتسبب فى كارثة إنسانية وصلت إلى نزوح اكثر من ١،٢ مليون لبنانى، فضلاً عن استهداف الجيش الاسرائيلى لقوات اليونيفيل فى انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى. وشدد على الأهمية المُلحة للوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره ودون انتقائية، وتمكين المؤسسات اللبنانية للاضطلاع بدورها وفى مقدمتها الجيش اللبنانى. وأكد على ضرورة انتخاب رئيس توافقي بلبنان لإنهاء أزمة الشغور الرئاسى بدون إملاءات خارجية.

من جانب آخر، تناول الوزيران أيضاً خلال اتصالهما التطورات الخطيرة في السودان، والجهود المبذولة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والتوصل لوقف إطلاق النار، حيث جدد السيد وزير الخارجية التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعمها، واحترام وحدة وسلامة الأراضى السودانية وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان الشقيق فى ظل ما يشهده من أوضاع إنسانية متدهورة.

كما استعرض الوزيران فى اتصالهما التطورات الإيجابية فى العلاقات الثنائية بعد جولة الحوار الاستراتيجى، وأكدا على أهمية الاستمرار في تعزيز هذه العلاقات.