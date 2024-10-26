تعديلات قانون المرور الجديد 2024: تشديد العقوبات على 11 فعلًا

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أحمد جودة - القاهرة - يناقش مجلس النواب المصري خلال الأيام المقبلة تعديلات قانون المرور الجديد 2024، المقدمة من الحكومة، والتي تهدف إلى تشديد العقوبات على عدة مخالفات مرورية، تصل إلى 11 فعلًا.

هذه التعديلات تم إحالتها إلى اللجان المختصة لمناقشتها وإقرارها.

أبرز التعديلات في قانون المرور الجديد:

مادة 54 فقرة أولى: في حالة تسيير مركبة دون ترخيص أو بعد انقضاء مدة الترخيص، تضبط المركبة إداريًا وتستحق الضريبة السنوية كاملة من تاريخ الشراء أو إدخالها البلاد.

مادة 74 مكررًا 2: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة من 2000 إلى 5000 جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من:

قيادة مركبة دون رخصة.

عدم وضع اللوحات المعدنية المخصصة للمركبة أو استخدامها بشكل غير صحيح.

تغيير بيانات اللوحات المعدنية أو طمسها.

تكرار نفس الفعل خلال سنة يؤدي إلى مضاعفة العقوبة.

مادة 75: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة من 300 إلى 1500 جنيه على عدة أفعال، مثل:

تجاوز السرعة المقررة.

قيادة مركبة خالية من الفرامل.

تعطيل حركة المرور عمدًا.

تكرار المخالفة يؤدي إلى الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 5000 جنيه.

تعديلات إضافية: