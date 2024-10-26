نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يشهد تسليم عقود وحدات "مشروع داره" بالسويس ويتفقد مشروعات صناعية وخدمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تسليم عقود وحدات سكنية للمستفيدين من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في مدينة أكتوبر الجديدة.

وأكد مدبولي أن مشروعات "أكتوبر الجديدة" لا تقتصر على التنمية العمرانية، بل تستهدف التنمية الشاملة عبر توفير فرص لتحقيق انطلاقة صناعية.

وخلال الفعالية، تفقد رئيس الوزراء وحدات المشروع للاطمئنان على جودة الإنشاءات والتشطيبات، وأكد أهمية المدينة في مخططات التنمية.

وأشار إلى أن مشروعاتها تستهدف استقطاب العديد من المشروعات الصناعية في القطاعات الواعدة.

من جانبها، استعرضت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف التنفيذي الحالي للمبادرة.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من 661 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 209 آلاف وحدة أخرى، مؤكدة أن مدينة أكتوبر الجديدة تستأثر بنحو 15% من إجمالي برنامج المليون وحدة سكنية.

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي كان قد شهد في أغسطس الماضي احتفالية تسليم عدد من الوحدات السكنية والشاليهات بالمرحلة الأولى من المشروعات المنفذة بمدينة العلمين الجديدة.