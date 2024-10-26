نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مع حواس”… انبهار الممثلة الأمريكية العالمية جودي سميث أثناء جولتها بالأهرامات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس الممثلة الأمريكية Jodi Turner - Smith أمام تمثال أبو الهول والوفد المرافق لها.

وقال "حواس" أثناء الشرح إن أبو الهول صخرة صماء، وهو يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، وشرح له كيفية بناء الأهرامات، وإكتشاف مقابر العمال بناة الهرم، مشيرًا إلى أن تلك الادعاءات التى تقول إن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أى دليل علمى على الإطلاق.

وأضاف أن أهم كشف في القرن 21 هو اكتشاف بردية وادي الجرف التي تحدثنا عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو. وتحدث عن تفاصيل نتائج أعمال مشروع استكشاف الأهرامات "ScanPyramids"، حيث تم الكشف ممر جمالوني بالوجه الشمالي لهرم الملك خوفو الأكبر، يبلغ طوله 9 أمتار، وعرضه حوالي2.10 مترًا.

وأشار "حواس" أحفر في وادي الملوك بحثًا عن قبر الملكة نفرتيتي ونبحث عن هرم الملك حوني، ومقبرة إيمحتب في سقارة.

كما تحدث عن اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة بالاقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، وأستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.