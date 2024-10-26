نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير يكشف مفاجأة: تركيا طلبت الحصول على هدم قبة "مستولدة محمد على باشا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة الأسبق، على هدم قبة مدفن مستولدة محمد علي باشا، المعروف بمدفن "حليم باشا" في مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة التاريخية.

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن القبة بناها الأمير محمد عبدالحليم، أحد أبناء محمد علي باشا من مستولدته نام شاز قادين.

وأشار حمزة إلى أن الأمير محمد عبدالحليم كان له حق وراثة عرش مصر، لكن الخديوي إسماعيل غير ولاية العهد لصالح أبنائه، مما دفع الأمير محمد عبدالحليم للرحيل إلى تركيا، حيث توفي ودُفن في إسطنبول.

وأضاف أن قبة المدفن تحتوي على عناصر معمارية وفنية نادرة، واصفًا إياها بأنها "تحفة من تحف الزمان".

وأكد أن تلاكيب القبة تم فكها قبل عملية الهدم، وأن السفير التركي بالقاهرة كان حاضرًا وشاهد هذا الأمر، مؤكدًا أن هذه التلاكيب سيتم نقلها إلى تركيا لتدفن في مدفن الأمير محمد عبدالحليم.