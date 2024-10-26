نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، والتي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.

ويضم الطرح الجديد 78730 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 إلى 90 مترًا مربعًا.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي عن أسعار الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والتي يبلغ عددها 12990 وحدة سكنية في المدن الجديدة.

تتراوح الأسعار بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه، وتشمل المدن التالية:

أكتوبر الجديدة

العاشر من رمضان

برج العرب الجديدة

السادات

أخميم الجديدة

سوهاج الجديدة

المنيا الجديدة

قنا الجديدة

غرب قنا

طيبة الجديدة

أسوان الجديدة

أما الوحدات التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا، فهي مخصصة لمنخفضي الدخل وتتراوح أسعارها بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه، ويبلغ عددها 41782 وحدة في المدن التالية:

حدائق العاصمة

15 مايو

أكتوبر الجديدة

حدائق أكتوبر

العاشر من رمضان

برج العرب الجديدة

السادات

المنيا الجديدة

أسوان الجديدة

مواعيد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يبدأ الحجز لذوي الهمم يوم الإثنين 18 نوفمبر ويستمر حتى الإثنين 25 نوفمبر 2024.

الحجز لجميع المواطنين يبدأ من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

تفاصيل الشروط والإجراءات

شراء كراسة الشروط: من مكاتب البريد المميكن في المدن المطروح بها الوحدات بسعر 300 جنيه.

المصروفات الإدارية: 355 جنيه.

مقدم جدية الحجز: 30 ألف جنيه.

نظام التمويل العقاري

تتم عملية شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، ويحظر الشراء نقدًا. ويكون سعر الفائدة 8% سنويًا لمنخفضي الدخل.