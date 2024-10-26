نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توجيهات رئاسية لتوطين صناعة الأدوية عالية التقنية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، عن التوجيهات الرئاسية التي ركزت على ضرورة توطين صناعة الأدوية ذات التقنية العالية والحديثة، بما في ذلك الأدوية البيولوجية، لمواجهة التحديات الصحية المتزايدة.

صناعة الأدوية البيولوجية وعلاجات الأورام

أشار رمزي إلى أن الدولة توفر كافة الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل تصنيع الأدوية الخاصة بالأورام ومشتقات الدم، نظرًا لارتفاع تكلفتها.

وأوضح أن مصر أبرمت اتفاقية شراكة مع شركة إسبانية متخصصة في إنتاج الأدوية من مشتقات الدم، وذلك بهدف توطين هذه الصناعة من خلال إنشاء مصنع مشترك برعاية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

جهود القضاء على نواقص الأدوية

في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أكد رمزي أن هناك جهودًا كبيرة بذلت خلال الفترة الماضية للقضاء على أزمة نواقص الأدوية، مشيرًا إلى أن الدولة تسير في طريق جيد لحل الأزمة، رغم أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت.

كما نوه بـ أن بعض شركات توزيع الأدوية تتلاعب بالصيدليات، مما يزيد من تعقيد الأزمة.