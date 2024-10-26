نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو أديب يعلق على مراجعة اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي عمرو أديب على التقارير التي تشير إلى طلب مصر من صندوق النقد الدولي مراجعة الاتفاق القائم بينهما لتمديد فترة تنفيذه.

وأشار أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، إلى أن هذا الاتفاق يؤثر بشكل مباشر على المواطن المصري.

وأوضح أن كريستالينا جورغيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، ستزور مصر خلال الأيام العشرة المقبلة لبحث الأمر مع الحكومة المصرية والاطلاع على الوضع الاقتصادي عن كثب.

وأضاف أديب: "أنت عارف مطلوب منك في ظرف سنة 38 مليار دولار لازم تدفعها، وأرجوكم انسوا صفقة رأس الحكمة، كل واحد يقولك وفلوس رأس الحكمة، انسى الموضوع ده خلاص، مصاريف البلد كتيرة".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد دعا إلى مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية الجارية، مؤكدًا أن مصر لها تجربة في تحويل المحنة إلى منحة.

يُذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد وافق في ديسمبر 2022 على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.