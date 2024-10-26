نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس ليوم السبت 26 أكتوبر 2024: أمطار وانخفاض درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تغيرات في حالة الطقس اليوم السبت 26 أكتوبر 2024، مع استقبال أولى حالات الأمطار نهاية هذا الأسبوع على المحافظات الساحلية وعدة مناطق في الدلتا.

وحذرت الأرصاد من انخفاض درجات الحرارة الصغرى ليلًا، خاصة في المناطق الصحراوية والجبلية، حيث تصل درجة الحرارة في سانت كاترين إلى 5 درجات مئوية.

توقعات حالة الطقس اليوم

نهارًا: الطقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار في جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ليلًا: الطقس مائل للبرودة في جميع المناطق، خاصة في الصباح الباكر.

نشاط الرياح:

توقعت خرائط الطقس نشاط رياح معتدلة على فترات متقطعة، خاصة في مناطق السواحل الشمالية الشرقية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد.

حالة البحرين:

البحر المتوسط: حالة البحر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية شرقية.

حالة البحر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية شرقية. البحر الأحمر: حالة البحر تتراوح بين معتدلة ومضطربة، مع ارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة: