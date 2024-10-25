نقيب الصحفيين اللبنانيين: عدد شهداء الصحافة 9 غير الجرحى والمعاقين جراء الاستهداف

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - أكد جوزيف القصيفي، نقيب الصحفيين اللبنانيين، أن عدد شهداء الصحافة في لبنان 9 غير الجرحى والمعاقين جراء الاستهداف الإسرائيلي وما أقدم عليه جيش الاحتلال من استهداف الصحفيين جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأضاف نقيب الصحفيين اللبنانيين، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال تعمد استهداف الصحفيين وهو يعلم أن المبنى يضمهم وحدهم وذلك لعدم توثيق جرائمه والاحتلال يريد إلقاء الرعب والخوف في نفوس باقي الصحفيين لعدم توثيق جرائمه وخاصة في العمليات العسكرية.