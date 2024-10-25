وسائل إعلام فلسطينية: 20 شهيدا وعدة مصابين بقصف جيش الاحتلال لمنزلين في بيت لاهيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 20 شهيدا وعشرات المصابين بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.