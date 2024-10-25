متحدث «صحة غزة»: جيش الاحتلال ينفذ هجمة شرسة على المنظومة الصحية بالقطاع

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور خليل دقران، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ هجمة شرسة على المنظومة الصحية في قطاع غزة، ولا سيما مناطق الشمال.

وأضاف دقران - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم الجمعة - أن الاحتلال لا يزال مستمرا في حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين على جميع محافظات القطاع، كما أنه حاصر جميع المستشفيات، ويقتحم الآن مستشفى "كمال عدوان"، ويقوم بهدم السور الخارجي واستهداف الطواقم الطبية والمرضى.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تقوم الآن بعملية إخلاء للمرضى من داخل مستشفى "كمال عدوان" لإخراجهم إلى الساحة الخارجية، محذرا من وجود العديد من المرضى في أقسام العناية المركزة والأطفال، ما يعرض حياتهم للخطر والموت وهو ما يريده جيش الاحتلال.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يمنع تحركات الطواقم الطبية من مستشفيات قطاع غزة إلى أي مكان لإغاثة المدنيين ويمنع أيضا وصول سيارات الإسعاف إلى أماكن استهداف الفلسطينيين في الشمال.. مشيرا إلى وجود أكثر من 150 مريضا ومصابا في مستشفى كمال عدوان يعانون بشدة من نقص الإمدادات والأدوية منذ 21 يوما.

ولفت إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن قتل أكثر من 1070 فردا من الكوادر الطبية، وإصابة أكثر من 3500 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال 312 متواجدين في سجون الاحتلال.

وناشد دقران المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية بالتدخل الفوري والعاجل للوصول إلى جميع مستشفيات شمال قطاع غزة وإعادتها لتقديم الخدمة الصحية والحفاظ على حياة المرضى والمصابين والطواقم الطبية، لأن الوضع كارثي على كافة المستويات.