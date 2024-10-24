إطلاق حملة توعية بمدارس القليوبية ضمن "بداية جديدة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 04:32 مساءً - نظمت وحدة حقوق الإنسان بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتربية والتعليم بالمحافظة، ندوة توعية ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، حول مناهضة العنف والتنمر وأهمية ترشيد المياه والمحافظة عليها لتوعية الطالبات بمدرسة بنها الثانوية بنات، وذلك تحت رعاية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والتوجيهات المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وسماح إبراهيم مديرة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

شارك في الندوة الدكتورة نجلاء الفرماوي مسئول وحدة حقوق الإنسان بمحافظة القليوبية، وحسام مشهور مسئول التوعية والعلاقات العامة والمشاركة المجتمعية بشركة مياه القليوبية، بحضور إيمان أبو النجا مديرة المدرسة، وذلك ضمن مبادرة بداية للتنمية البشرية

وأوضحت نجلاء الفرماوي مسئول وحدة حقوق الإنسان بمحافظة القليوبية، أن مبادرة بداية تهدف إلي بناء جديد للإنسان المصري وفق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية، مشيرة إلى أن الفاعلية تأتي في إطار خطة العمل التي وضعتها محافظة القليوبية ووحدة حقوق الإنسان بالمحافظة للمشاركة في مبادرة بداية لبناء الإنسان شملت النواحي الثقافية والدينية والفنية وتدعيم قيم الولاء والانتماء وبناء الإنسان والتنمية المستدامة ومكافحة الإدمان والتنمر وترشيد الاستهلاك وريادة الأعمال.

وأضافت "الفرماوي"، أن التنمر ظاهرة خطيرة وهو نوع من الإساءة والإيذاء ويتسبب في تشوهات نفسية تؤثر علي الفرد والمجتمع، مشيرة إلى أن ظاهرة التنمر في المدارس من أكبر المشكلات المجتمعية على مستوى العالم أجمع، وهي الأساس في بناء السلوكيات العدوانية لدى الطفل لذلك يُعدّ منع التنمر في المدرسة ضرورياً، ويُمكن اتّخاذ أساليب لمواجهة أنواع التنمر ومنها التنمر الجسدي والتنمر اللفظي والتنمر العدواني العاطفي والتنمر الإلكتروني.

وبدوره أكد حسام مشهور مسئول التوعية بمياه القليوبية، أن ترشيد المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسى للحياة في إطار مجهودات الدولة والشركة لتوفير كوب ماء نظيف، مشيرا إلي أهمية عدم إهدار مياه الشرب في الاستحمام ورش الشوارع وغسل السيارات واعتبار كل فرد في المجتمع سفيرا لتوعية المواطنين لترشيد استهلاك المياه.