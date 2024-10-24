أخبار مصرية

التضامن تشارك في معرض الزهور.. وعباس يتفقد الأجنحة المشاركة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن تشارك في معرض الزهور.. وعباس يتفقد الأجنحة المشاركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت عدد من فتيات مؤسسة الفتيات بالعجوزة في معرض الزهور الذي يقام بحديقة الحرية بالزمالك، ويستمر حتي العاشر من نوفمبر المقبل.

وحرص رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، على تفقد جناح مشاركة مؤسسة الفتيات بالعجوزة في المعرض، والإطلاع على المعروضات التي تقدمها الفتيات، مشيدا بما يعرضه الفتيات من منتجات، مؤكدًا دعم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي للفتيات، وحرصها على متابعة منتجاتهم ومعروضاتهم، والعمل على تسويقها.

وتعرض الفتيات في المعرض منتجات الأقسام المهنية بالمؤسسة من خزف، وتريكو، وخياطة، وتطريز، وهاند ميد، وكروشيه، وهناك إقبال من المترددين على المعرض على منتجات الفتيات.

الجدير بالذكر أن مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة تحرص على مشاركة مؤسسات الرعاية بالجيزة في عدد من المعارض لتسويق منتجات الأبناء والفتيات في تلك المعارض.

1000198054
1000198054
1000198048
1000198048
1000198051
1000198051
1000198045
1000198045
1000198042
1000198042
1000198039
1000198039
1000198030
1000198030
1000198033
1000198033
1000198036
1000198036
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا