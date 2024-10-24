نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن تشارك في معرض الزهور.. وعباس يتفقد الأجنحة المشاركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت عدد من فتيات مؤسسة الفتيات بالعجوزة في معرض الزهور الذي يقام بحديقة الحرية بالزمالك، ويستمر حتي العاشر من نوفمبر المقبل.

وحرص رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، على تفقد جناح مشاركة مؤسسة الفتيات بالعجوزة في المعرض، والإطلاع على المعروضات التي تقدمها الفتيات، مشيدا بما يعرضه الفتيات من منتجات، مؤكدًا دعم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي للفتيات، وحرصها على متابعة منتجاتهم ومعروضاتهم، والعمل على تسويقها.

وتعرض الفتيات في المعرض منتجات الأقسام المهنية بالمؤسسة من خزف، وتريكو، وخياطة، وتطريز، وهاند ميد، وكروشيه، وهناك إقبال من المترددين على المعرض على منتجات الفتيات.

الجدير بالذكر أن مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة تحرص على مشاركة مؤسسات الرعاية بالجيزة في عدد من المعارض لتسويق منتجات الأبناء والفتيات في تلك المعارض.

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