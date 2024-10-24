الصبروط يتفقد تطورات العمل بنزل الشباب الدولي بكفر طهرمس لتعظيم الاستثمار

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أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، سير العمل في نزل الشباب الدولي بكفر طهرمس.

ويرافقه عادل فهمي وكيل المديرية للشباب، محمد إبراهيم مدير إدارة الإنشاءات، محمد عراقي مسئول الاستثمار بالمديرية، عبد الحارث سراج الدين المدير التنفيذي لنزل الشباب الدولي بكفر طهرمس.

وأثناء الجولة، حرص وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، على الوقوف على آخر المستجدات في مشروع حمام السباحة النصف أوليمبي، الذي يتم إنشاؤه حاليًا بنظام حق الانتفاع BOT بتكلفة انشائية تبلغ 12 مليون جنيه وتكلفة ايجارية تبلغ 41 ألف جنيه.

وقد تم وضع حجر الأساس لهذا المشروع في مطلع العام الجاري وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

كما تفقد الصبروط الملعب الخماسي نجيل صناعي، والذي تم افتتاحه في يناير الماضي وتبلغ قيمته الايجارية 46 ألف 250 جنيه مشددًا على أهمية استغلال كافة الإمكانيات المتاحة في النزل لتحقيق أقصى استفادة منها.

وأكد الصبروط، على أهمية الإستثمار في المنشآت الشبابية وتطويرها، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بالنشء والشباب وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم.

وكذلك كلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، بدراسة عمل ملعبي بادل بجانب حمام السباحة لزيادة عدد الأنشطة الرياضية واستغلال المساحات الشاغرة واستثمارها.

وأضاف الصبروط أن المديرية تعمل جاهدة على تطوير نزل الشباب الدولي بكفر طهرمس وتحويله إلى صرح شبابي متكامل يقدم خدمات متميزة للشباب في المنطقة،كذلك نتابع المشروعات الإستثمارية به تعظيمًا لدور الإستثمار ودوره في رفع العبء عن كاهل الدولة لتقديم المشروعات المتعددة فيما يخدم النشء والشباب.

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