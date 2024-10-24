عاجل- الرئيس السيسي في قمة "بريكس": تحذيرات من تفاقم الصراع في الشرق الأوسط

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أحمد جودة - القاهرة - حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال قمة "بريكس" المنعقدة في كازان الروسية، من تداعيات الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، التي تشكل تهديدًا كبيرًا لأمن واستقرار المنطقة. وقد ألحقت هذه الحرب ضررًا بالغًا بالشعب الفلسطيني، محذرًا من مخاطر توسيع الصراع والانزلاق نحو حرب شاملة.

الازدواجية في المعايير وكارثة إنسانية



أكد السيسي أن الاعتداءات التي شهدتها المنطقة، بما في ذلك الهجمات على الأراضي اللبنانية، تعكس الازدواجية في المعايير والافتقار إلى المحاسبة إزاء الانتهاكات التي تمس المواثيق الدولية. ورأى أن هذا الوضع أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، تتطلب تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد ومنع تفاقم الأوضاع.

التأثيرات السلبية على التجارة الدولية

وأشار السيسي إلى أن تصاعد الصراعات في المنطقة له تأثيرات سلبية على حركة الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر، مما يعوق التجارة الدولية ويؤثر على استقرار سلاسل الإمداد العالمية. في هذا السياق، دعا الرئيس المصري إلى تعزيز التعاون بين الدول النامية، مشددًا على أهمية تفاعل منتدى "بريكس+" مع المؤسسات المالية الدولية.

دعم التعاون بين الدول النامية

أثنى السيسي على دور مصر في تعزيز التعاون بين الدول النامية، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز الوصول إلى التمويل الميسر. وأوضح أن مصر تسعى لدعم مصالح وأولويات الدول النامية في المحافل الدولية لمواجهة التحديات الراهنة.

اللقاء مع الرئيس الإيراني

في سياق متصل، اجتمع السيسي مع نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، على هامش القمة لمناقشة التصعيد الإقليمي. وتبادل الرئيسان الآراء حول ضرورة التعاون المشترك للحفاظ على فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف ومقاومة السياسات الأحادية.

الدعوة لنزع فتيل التوترات

أكد السيسي أهمية نزع فتيل التوترات الإقليمية وتفادي التصعيد الذي قد يؤدي إلى مواجهات خطيرة. كما استعرض الجهود المصرية الرامية إلى دفع مسار التهدئة في غزة ولبنان، مشددًا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يسمح بالتعامل مع الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في فلسطين ولبنان.