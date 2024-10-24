ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها داخل ورشة ملكه متخذاً من قطعة أرض فضاء متاخمة لمنزله مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه داخل الورشة المشار إليها.. وعُثر بداخلها على (1,550 مليون قطعة ألعاب نارية بأحجام وأشكال مختلفة - كمية من المواد الخام والمعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار والتربح منها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.