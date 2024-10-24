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وزارة العمل : ثالث ندوات التوعية بـ ”الإسعافات الأولية” للعاملين بمديرية...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - أعلنت وزارة العمل ، عن تنفيذ خطتها فى تنظيم ندوات التوعية في مجال "الإسعافات الأولية" داخل جميع مديريات العمل بمحافظات الجمهورية ، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تنظيم ثالث ندوات التوعية عن "الاسعافات الأولية" للعاملين بمديرية العمل بمحافظة الجيزة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية برئاسة آمال عبد الموجود ، والإدارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة ، وبالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية بوزارة الصحة ، وفرع هيئة الإسعاف المصرية بالجيزة ، بمشاركة 60 من العاملين بالمديرية ، وذلك فى إطار تفعيل دور الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابعة للإدارة المركزية ، للقيام باختصاصاتها برصد الأزمات الكوارث المحتملة الحدوث فى مجالات عمل الوزارة المختلفة لمواجهة الأحداث الطارئة والأزمات والكوارث وإيجاد السبل المؤدية إلى حلها ، وتجنب المحتمل منها لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل ..

وأوضحت الوزارة فى بيانها ، أن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للإدارات المركزية والمديريات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الخدمات الحكومية بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة ، مع العمل على رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الأزمات والكوارث ،وتطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر ،وتجميع وتصنيف البيانات الخاصة بالأزمات المفاجأة ، وتأكيده على أهمية التوعية والإرشاد ، وتكثيف الجهود من أجل تطوير هذه المنظومة ، التي ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية ،وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة .. وتضمنت فعاليات هذه الندوة: محاضرات علمية،وعروض تقديمية وتدريبات عملية ألقاها الدكتور أحمد الدالي مدير الفرع بالجيزة ، ومحمد الدسوقي المدرب بهيئة الإسعاف المصرية فرع الجيزة ، وافتتح فعاليات الندوة محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة ، والذى أكد خلال الفعاليات على سعي الوزارة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان فى مختلف مجالات عملها على أرض الواقع ، كما شارك في الندوة أعضاء لجنة الأزمات بالمديرية وعدد من العاملين بالإدارات المختلفة والمكاتب التابعة بمديرية عمل القليوبية ، بحضور حسين محمد رمضان ممثل عن الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة ، ومحمد كمال وكيل مديرية عمل الجيزة ..

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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