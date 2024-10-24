كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تناقش ”القدوة الحسنة وتواصل الأجيال” في ندوة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - نظمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ندوة تحت عنوان "القدوة الحسنة وتواصل الأجيال"، برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة ميسون قطب، عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتور طارق عبد الرحمن، رئيس القسم.

وقدم الندوة الدكتور حماد عبد الله حماد، عميد الكلية الأسبق ورئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، حيث ناقش عدة محاور رئيسية تمحورت حول كيفية تعزيز الانتماء وروح التعاون والعطاء بين الطلاب، وأهمية وجود قدوة ناجحة في حياتهم الأكاديمية والمهنية.

وركزت الندوة على تحقيق عدة أهداف أساسية، في مقدمتها غرس روح الانتماء لدى الطلاب من خلال تقديم نماذج ناجحة من أساتذة الكلية، وتعزيز التواصل بين الأجيال المختلفة من الأساتذة والطلاب، إضافة إلى تنمية روح العمل الاجتماعي والعطاء.

وتضمنت محاور الندوة مناقشات مستفيضة حول آليات تعزيز الانتماء، وأهمية التعاون والعطاء في المجتمع الأكاديمي، وكيفية الاستفادة من تجارب القدوات الناجحة. كما تناولت الندوة أهمية التواصل المستمر بين الأجيال المختلفة وانعكاساته الإيجابية على العمل الاجتماعي.

تأتي هذه الندوة في إطار حرص كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان على تعزيز القيم الإيجابية لدى طلابها وتقوية الروابط بين الأجيال المختلفة من منتسبي الكلية، بما يسهم في بناء جيل واعٍ قادر على مواصلة مسيرة التطور والنجاح.