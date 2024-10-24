نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كبير على جناح وزارة التضامن ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يشهد جناح وزارة التضامن الاجتماعي ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من المشاركين في فعاليات المؤتمر.

وتعرض وزارة التضامن الاجتماعي داخل الجناح الأنشطة والبرامج التي تعمل عليها، حيث يتم عرض نماذج لمشروعات التمكين الاقتصادي التي تدعمها الوزارة، والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، فضلا عن خدمات البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية " مودة"، والذي يعمل على تأهيل المقبلين للزواج.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي شاركت بشكل فعال في فعاليات المؤتمر، حيث شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في عدد من الجلسات، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال من سن الولادة حتي 18 عامًا ""CHAMPS "، وعقد جلسات لاستعراض قصة نجاح تجربة الرائدات الاجتماعيات، وبرنامج مودة.

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