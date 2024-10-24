نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرة رئاسية لاختيار 1000 من شباب المعلمين لتدريبهم وتأهيلهم لشغل وظائف مديري مدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابًا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه في إطار المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 قيادة فاعلة من شباب المعلمين بمختلف المديريات التعليمية؛ بهدف تدريبهم وتأهيلهم لشغل وظائف مديري مدارس؛ بحيث يتم منحهم "دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي" تم تكليف 350 معلمًا كمديري مدارس بجميع المحافظات.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات بعقد لقاء توعوي"؛ لمناقشة الإيجابيات لتدعيمها، وأوجه القصور لتحسينها، والتحديات التي تعترضهم وما يُناسبها من الحلول المقترحة؛ من أجل الخروج بالدروس المستفادة، كما وجهت بإخطار جميع من تم تكليفهم كمديري مدارس؛ الحضور هذا اللقاء التوعوي في يوم السبت 26 اكتوبر الجارى، بالمركز الرئيس للأنشطة الطلابية اتحاد الطلاب بالعجوزة - مقابل مسرح البالون)، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا.