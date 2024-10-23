الحكومة تنفى شائعة بيع شركة مصر للطيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 08:35 مساءً - نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الشائعة التى تداولتها إحدى الصحف وبعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام الحكومة بيع شركة مصر للطيران والانتهاء من الدراسات الفنية والجدول الزمني لطرح عدد من الشركات التابعة لها للإدارة والتشغيل.





وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن هذه المعلومات ليس لها أساس من الصحة ولا نية لاعتزام الحكومة بيع الشركة أو طرح أي من شركاتها التابعة للإدارة والتشغيل، مؤكدةً في هذا الصدد أن شركة مصر للطيران هي شركة وطنية وأحد أذرع الدولة الرئيسية في منظومة النقل الجوي وتعد من أهم الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد القومي، موضحةً أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز محاورها على تطوير شركة مصر للطيران وتحديث أسطول طائراتها، والتوسع في شبكة خطوطها الجوية بفتح أسواق جديدة.