نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد تكليف الدكتور ياسر مجاهد مديرا لمركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتجديد تكليف الدكتور ياسر مصطفى مجاهد الأستاذ المساعد بقسم الأشغال العامة مديرًا لمركز " الاستشارات الهندسية " بكلية الهندسة لمدة عامين اعتبارًا من 3/9/2024

يذكر أن الدكتور ياسر مجاهد قام بالإشراف على مشروعات تطوير جامعة عين شمس منذ توليه إدارة مركز الاستشارات الهندسية عام 2020.

ويشغل سيادته منذ 3 سبتمبر 2020 وحتى الآن منصب مدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وعضوا بوحدة الدراسات والاستشارات الهندسية المساحية بكلية الهندسة جامعة عين شمس منذ تعيينه في درجة مدرس بتاريخ 26 يوليو 2006 وحتى 22 نوفمبر 2011 وحتى الآن.

كما أن سيادته عضو بلجنة إعداد المواصفات المساحية لجمهورية مصر العربية واستشاري منظومة التسجيل المساحي العقاري التابع للمساحة العسكرية،

كما عمل د. ياسر مجاهد كمدير لوحدة الدراسات والاستشارات الهندسية المساحية بكلية الهندسة جامعة عين شمس من 23 نوفمبر 2011 حتى 2 سبتمبر 2020.