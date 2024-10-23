مصر تؤكد حرصها على تعزيز التعاون بين دول البريكس

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة أن تكون مخرجات قمة بريكس فرصة لدعم الدول النامية من خلال تمويل المشاريع التنموية القادرة على حماية مكتسبات السلام الدولي.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي أهم رسائل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قمة بريكس، المنعقدة، اليوم الأربعاء في روسيا، حيث تؤكد مصر حرصها على تعزيز التعاون بين دول البريكس لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية.

ما الرسائل التي يريد السيسي توجيهها من قمة بريكس؟

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، في أعمال الجلسة العامة الأولى لقمة تجمع البريكس، المنعقدة تحت عنوان «تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين»، حيث ألقى كلمة مصر التي تضمنت تأكيد اعتزاز مصر بمشاركتها الأولى كعضو في تجمع البريكس منذ انضمامها له مطلع العام الجاري، والحرص الذي توليه لتعزيز انخراطها بشكل فاعل في جميع آليات عمل التجمع، في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بأعضاء البريكس.

كما ثمن الرئيس الجهود التي بذلتها الرئاسة الروسية لتجمع البريكس، خلال العام الجاري، في مختلف المجالات والموضوعات، فضلًا عن جهود روسيا في إدارة المناقشات الخاصة بتوسيع الشراكة مع الدول الصديقة والمؤثرة، بما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير منظومة العمل الجماعي، وإعلاء صوت الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

رسائل السيسي في قمة بريكس

ماهي دول البريكس؟

تعد كلمة بريكس أو بالإنجليزية: BRICS - Brazil، Russia، India، China and South Africa)‏، مختصر الأحرف الأولى باللغة الإنجليزية المكونة لأسماء الدول المشاركة في هذا التجمع الاقتصادي وهي حاليًا: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. كان هذا التجمع يدعى سابقًا «بريك» أو بالإنجليزية: BRIC - Brazil، Russia، India and China)‏ قبل انضمام جنوب إفريقيا إلى المجموعة عام 2010، ليضاف إلى المسمى الحرف S الخاص باسمها ويصبح اسم المجموعة «بريكس».

تُعتبر قمة بريكس 2023 تكتلًا اقتصاديًّا مهمًّا على المستوى الدولي، حيث تضم قمة بريكس على طاولتها 5 اقتصادات دولية كبرى ومتطورة، وهي دول روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، ومع تطلع بعض الدول الأخرى للانضمام لعضوية التجمع قريبًا، نستعرض فيما يلي ما هي مجموعة بريكس؟

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا خلال قمة مجموعة بريكس 2023 في جوهانسبورغ، عن انضمام ست دول جديدة إلى المجموعة المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وبحسب سيريل رامافوزا، ضمت قائمة الدول الملتحقة بالمجموعة الساعية لتعزيز نفوذها كلا من السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارًا من يناير 2024.

وأردف رامافوزا أن الدول الإفريقية تتطلع إلى المجموعة لمساعدتها في البنية التحتية والتنمية.

وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الجنوب إفريقي على إدارته لقمة مجموعة دول بريكس وعلى جهوده لتوسيع التكتل.

من جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن توسيع بريكس سيضخ زخمًا جديدًا لآلية التعاون في المجموعة.

وأردف خلال القمة في جوهانسبرج أن توسيع بريكس يعكس عزمها على الوحدة والتعاون.

أهداف بريكس الاقتصادية

يتمثل أحد أهداف تكتل “بريكس” الرئيسية في تقليل الاعتماد على الدولار من خلال زيادة المدفوعات بعملات الأعضاء، بالتوازي مع طموح طويل الأجل لإطلاق عملة مشتركة للتصدي لهيمنة الدولار. لكن أونيل أشار إلى أن فكرة استبدال عملة مشتركة لدول “بريكس” بالدولار في أي وقت قريب هي فكرة “جنون”.

وسيتم تحديد تشكيل عملة جديدة بشكل مشترك من قبل الكتلة، فيما يواجه الدولار الأمريكي تحديًا من دول البريكس؛ حيث تسعى الصين وروسيا لإقناع الدول النامية بالتخلي عن الدولار في تعاملاتها النقدية. وتتطلع مجموعة من الدول إلى الترويج للعملات المحلية بدلًا من إعطاء أهمية للدولار الأمريكي، حسب خبراء لـ “بلومبرغ”.

ثلث اقتصاد العالم

ووفقًا لحسابات البنك الدولي؛ فإنَّ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا مجتمعة وصل في العام 2022 إلى نحو 3.2 تريليون دولار، تضاف إلى نحو 26 تريليون دولار للدول الخمس الموجودة أصلًا في المجموعة، في حين أن تقديرات البنك للناتج الإجمالي العالمي بلغت نحو 100 تريليون دولار.